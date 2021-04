Scafati: via libera al completamento della rete fognaria Il Sindaco: “Procediamo in fretta per consegnare alla città un’opera di importanza strategica"

Via libera al completamento della rete fognaria di Scafati con la firma della convenzione tra Ente Idrico Campano e Gori S.p.A. Per completare l’opera sarà assegnato al Comune di Scafati un ulteriore finanziamento, per un importo complessivo di oltre 8 milioni di euro. I lavori in questione, inseriti nell’Accordo di programma per l’attuazione di interventi di miglioramento del Servizio Idrico Integrato di cui alla procedura di infrazione n. 2014/2059, saranno realizzati nell’ambito del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020.

Alla sottoscrizione della convenzione, avvenuta ieri mattina presso la sede dell’Ente Idrico Campano, erano presenti, per il Comune di Scafati, il consigliere comunale Pasquale Vitiello (che è anche componente del Consiglio di Distretto sarnese vesuviano dell’Ente Idrico Campano) e l’arch. Erika Izzo, responsabile del settore “Lavori pubblici e Manutenzione”.

“Il reperimento di ulteriori fondi – ha dichiarato il Sindaco Cristoforo Salvati – per il completamento di un’opera strategica per la città di Scafati, quale è la rete fognaria, non può che renderci soddisfatti. Gli interventi previsti dalla progettazione del secondo stralcio, destinatario del finanziamento, riguarderanno le strade dell’area nord del territorio, confinante con i paesi vesuviani. Con la firma della convenzione tra Gori e EIC speriamo di inaugurare una fase nuova, e soprattutto operativa, per ultimare quanto prima le opere previste. A Gori Spa, cui spetterà il compito di attuare gli interventi, rivolgo l’invito a procedere con celerità, affinché la rete fognaria nella nostra città sia completata in tempi rapidi, in aderenza al progetto messo a base di gara ed approvato preventivamente dall’Ente Idrico Campano”.