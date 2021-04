Pontecagnano,al via il centro vaccinale: si parte il 10 aprile Lanzara: "La chiusura di un cerchio che ci è costato oltre un anno di grandi difficoltà"

È il 10 aprile la data dell’apertura ufficiale del centro vaccinale a Pontecagnano Faiano. Lo spazio, ubicato nella palestra dell’Istituto Comprensivo Picentia, conterrà otto postazioni, che nei giorni di sabato e domenica, dalle ore 8 alle ore 20, saranno accessibili agli ottantenni che ne abbiano fatto richiesta, previa indicazione da parte degli organi di competenza. Seguirà un calendario specifico, che sarà reso noto al fine di organizzare al meglio il numero di persone che hanno presentato regolare domanda.

Questo il commento del Vice Sindaco, con delega alla Salute, Michele Roberto Di Muro: “Annunciamo con orgoglio l’inizio di una attività essenziale sul nostro territorio, che intende aprire le porte ad una nuova fase, in cui cercare di archiviare l’enorme problema del Covid e recuperare la nostra vita e la nostra libertà. Abbiamo affrontato con discreto successo una fase a dir poco complessa; giunge ora il momento di un altro piccolo sforzo per ripartire con coraggio a tutti i livelli: da quello della salute a quello della socialità e dell’economia”.

Il Sindaco Giuseppe Lanzara ha anche chiarito: “Il centro vaccinale è, come ci auguriamo, la chiusura di un cerchio che ci è costato oltre un anno di grandi difficoltà. Ripartire è quanto più desideriamo in questo momento, sebbene manchi ancora un pezzo di strada da fare. Per questo, mi sento di ringraziare profondamente il Direttore Generale Asl Salerno Mario Iervolino, il Direttore del Distretto Sanitario Asl 68 Pasquale Melillo, il Responsabile della Campagna Vaccinazione Arcangelo Saggese Tozzi, il Direttore U.O.C. Aristide Tortora e tutto il personale medico e paramedico che procederà alle vaccinazioni. Con la più fattiva delle collaborazioni, vinceremo anche questa sfida”.