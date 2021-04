Bracigliano: istanze per richiedere contributo libri di testo Possono chiedere il beneficio gli studenti delle scuole secondarie di primo grado del comune

Disponibilità da parte del Comune di Bracigliano per la fornitura di libri di testo relativi all’anno scolastico 2020/2021. A renderlo noto è il Sindaco Antonio Rescigno, che con apposito decreto dirigenziale sono stati confermati criteri e modalità per la concessione dei contributi dei libri di testo.

“E’ un’importante provvedimento – ha specificato il Primo Cittadino – per andare incontro alle esigenze dei nostri concittadini, soprattutto coloro che presentano maggiori difficoltà economiche, col rischio che l’eventuale acquisto di libri di testo scolastici possa incidere sul proprio reddito familiare. L’Amministrazione, sul tema delle Politiche Scolastiche si mostra sempre attenta per garantire migliori possibilità di accesso allo studio ai propri giovani, che rappresentano il futuro della nostra Comunità”.

Possono chiedere il beneficio gli studenti che frequentano le scuole secondarie di 1° grado del Comune di Bracigliano la cui situazione economica equivalente del nucleo familiare ( ISEE ) in corso di validità rientra nelle seguenti due fasce: FASCIA 1 : ISEE da € 0,00 ad € 10.633,00; FASCIA 2 : ISEE da € 10.633,01 ad € 13.300,00.

Le risorse disponibili saranno destinate prioritariamente alla copertura del fabbisogno dei richiedenti con ISEE rientrante nella Fascia 1 (ISEE fino ad € 10.633,00.). Qualora residuano risorse dopo la copertura totale del fabbisogno riferito alla Fascia 1, le stesse saranno destinate alla copertura del fabbisogno dei richiedenti con ISEE rientrante nella Fascia 2.

Il contributo sarà garantito anche agli studenti frequentanti scuole di altre Regioni, laddove le Regioni di frequenza non assicurino loro il beneficio. La richiesta deve essere compilata su apposito modello dal genitore dello studente o da altri soggetti che rappresentano il minore.

Alla richiesta dovrà essere allegata la seguente documentazione: Attestazione ISEE anno 2020; Allegato A (generalità del richiedente); Fattura in originale emessa dal libraio che dovrà contenere il titolo dei libri acquistati, il numero di copie, l’autore, l’editore, il codice ISBN, il prezzo unitario,l’importo totale fatturato, il timbro e la firma del rivenditore; Allegato B solo nel caso di ISEE pari a zero (a pena di esclusione ) ; Copia del documento di identità del richiedente, in corso di validità,

Il modello di domanda può essere ritirato presso l’ Istituto Comprensivo di via Filzi o presso l’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune.

Le domande dovranno essere presentate alla segreteria dell’Istituto Comprensivo Statale di Bracigliano entro il 30/04/2021. Questo Ente procederà in favore degli aventi diritto ad effettuare i controlli sulla veridicità delle informazioni fornite ai competenti organismi istituzionali. Per ulteriori informazioni recarsi presso i competenti uffici comunali.