Pontecagnano, ritrovato ordigno bellico inesploso sul litorale Sul posto nucleo anti sabotaggio e artificieri di Salerno per la messa in sicurezza

Un ordigno bellico inesploso è stato ritrovato in via Mar Ionio, sul litorale di Pontecagnano Faiano. La zona è stata messa in sicurezza grazie all’intervento del nucleo anti sabotaggio e artificieri di Salerno, della stazione locale dei Carabinieri e l’ausilio della Protezione Civile.

"Gli ordigni bellici, rinvenuti nelle nostre zone non di rado, possono provocare danni anche a distanze considerevoli. Resta confermata la necessità di allontanarsi prontamente dall'area e rivolgersi immediatamente alla stazione dei Carabinieri di Pontecagnano Faiano per effettuare la segnalazione." Sottolineano dall'amministrazione.