"Gli scafatesi hanno diritto a spazi verdi e aperti" Grimaldi: "Abbiamo diritto all'aria, non tutti sono proprietari di ville private o giardini"

"Tra le cose più intollerabili di questi giorni così difficili per la nostra città, c'è la chiusura della Villa Comunale, il completo abbandono della Pista ciclabile, la completa assenza di spazi verdi, di aree con giostrine per i bambini, di spazi attrezzati per i nostri amici a quattro zampe." A dirlo il capogruppo democratici e progressisti Michele Grimaldi.

"La pandemia e la quarantena non sono uguali per tutti, e gli spazi pubblici e verdi - oltre che luoghi sicuri - dovrebbero essere un'opportunità di tutti e per tutti. Abbiamo diritto all'aria e alla socialità: non tutti i cittadini sono proprietari di ville private o giardini, e da un punto di vista della salubrità fisica e mentale l'apertura e anzi l'ampliamento degli spazi verdi e aperti sarebbero stato un dovere da parte dall'Amministrazione. Ma invece, come al solito, non riescono ad andare oltre i propri interessi personali e la retorica: asserragliati nel Palazzo, noncuranti della vita fuori." L'affondo del capogruppo Grimaldi.