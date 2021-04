Scafati, pubblica illuminazione: al via manutenzione impianti "Lavori che la città attendeva da tempo e che ci consentiranno di illuminare l’intero territorio"

Sono iniziati questa mattina i lavori di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione dislocati sul territorio comunale. Gli interventi, che interesseranno in via prioritaria le aree prive o carenti di illuminazione, consisteranno nella sostituzione dei componenti elettrici, comprese le lampade, e dei corpi illuminanti non funzionanti. Ad eseguire i lavori, la ditta Wineco srls, con sede in Nocera Inferiore, aggiudicataria della gara espletata dal Comune di Scafati mediante procedura di affidamento negoziata per l’importo complessivo di 84.142 euro.

“Finalmente – ha dichiarato il Sindaco Cristoforo Salvati - diamo il via ai lavori di manutenzione degli impianti della pubblica illuminazione che la città attendeva da tempo e che ci consentiranno di illuminare l’intero territorio, comprese quelle zone che attualmente sono al buio. La ditta incaricata interverrà laddove sarà necessario, provvedendo alla sostituzione di tutti i punti luce non funzionanti in strade, vicoli e piazze del centro e della periferia. Ovviamente, si tratta di interventi di manutenzione. Il nostro obiettivo è avviare nei prossimi mesi i lavori per la sostituzione o la riqualificazione degli impianti esistenti che sono obsoleti e fatiscenti. Tali lavori sono previsti nella programmazione dei progetti Pics, finanziati con fondi europei e già in corso di esecuzione".