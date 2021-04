Pontecagnano al setaccio: oltre 620 controlli e 8 denunce Report sicurezza della scorsa settimana: 2 interventi anche per presunti maltrattamenti di animali

Controlli anticovid, al setaccio il comune di Pontecagnano Faiano. La scorsa settimana sono stati effettuati 629 controlli e 3 perquisizioni. Sono state 28 le contravvenzioni elevate, di cui 9 per inosservanza delle norme anti-Covid. Le forze dell'ordine hanno identificato e denunciato 8 persone e sono stati effettuati 2 controlli per presunti maltrattamenti di animali.

“Ancora buone notizie ci giungono dalle Forze dell’Ordine, che anche nel fine settimana che ci lasciamo

alle spalle hanno monitorato il territorio e messo a punto interventi mirati per arginare situazioni di

illegalità. Come sempre, testimonio la mia vicinanza alle donne ed agli uomini diretti dal Comandante dei Carabinieri Fabio Laurentini, del Nucleo Elicotteristi guidato dal Tenente Colonnello Andrea Sarica, della Polizia

Municipale retta dal Comandante Francesco Lancetta e delle Guardie Rurali Ausuliarie coordinate dal

Presidente Antonio Fortunato." Ha scritto il sindaco Giuseppe Lanzara.

"In particolare, mi sento di ringraziare quanti di loro -non ultimi i volontari diella Protezione Civile Asad

Pegaso di Pontecagnano Faiano- hanno presenziato alla due giorni dedicata all’inoculazione dei vaccini

presso il polo istituito presso la palestra dell’I.C. Picentia, dove ben mille persone, in un totale di

ventiquattro ore, hanno potuto sottoporsi al trattamento farmacologico previsto per combattere il virus.

La sinergia istituzionale, unitamente all’impegno ed alle sensibilità personali, hanno reso il lavoro di medici

e paramedici il meno difficile possibile, pur considerando la complessità e la delicatezza delle operazioni” Il messaggio della fascia tricolore.