Nocera Superiore: lavori in corso su via Portaromana Istituito divieto di transito lungo la strada

Proseguono su via Petrosino i lavori di riqualificazione previsti dal Piano Strade richiesto dal sindaco Giovanni Maria Cuofano e finanziato dalla Provincia di Salerno.

Dopo corso Matteotti, via della Libertà, via S.Maria delle Grazie e via Petrosino, da domani l’impresa sarà su Portaromana in prosecuzione degl’interventi già eseguiti e di quelli a farsi nelle prossime settimane in altri punti della città.

Per consentire i lavori di rifacimento della pavimentazione stradale e dei marciapiedi, è stato istituito un dispositivo del traffico speciale con divieto di transito lungo via Portaromana e l’inversione del senso di marcia temporaneo da via Grotti all’incrocio con via Alfaterna.

I residenti, per raggiungere le proprie abitazioni, dovranno percorrere via Trieste e giunti all’incrocio con via Grotti dovranno percorrere via Portaromana in direzione via Alfaterna.