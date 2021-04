Scafati:riqualificazione parco giochi Bianca Elettra e Fabiana Ok al progetto di fattibilita`

Su proposta dell’Assessore ai Lavori pubblici del comune di Scafati Pasquale Vitiello e del responsabile del settore VI “Lavori pubblici e manutenzione”, Erika Izzo, la Giunta comunale ha approvato il progetto di fattibilita` tecnica ed economica per i lavori di riqualificazione ed adeguamento del parco giochi “Bianca Elettra e Fabiana” di via della Resistenza, traversa Massimo Troisi, per un importo complessivo di 60.616 euro.

“Si tratta di lavori – ha dichiarato il Sindaco Cristoforo Salvati – per i quali il Comune di Scafati, nel 2020, aveva ricevuto un finanziamento nell’ambito del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 da destinare a investimenti in infrastrutture sociali. Il progetto, redatto dal geometra Antonio Picaro, responsabile unico del procedimento, prevede la riqualificazione e l’adeguamento del parco attraverso una serie di interventi, compresa la pavimentazione di alcune superfici, con l’installazione di arredi urbani, tra cui panchine e giostrine per i piu` piccoli. Ringrazio l’attuale Assessore ai Lavori pubblici Pasquale Vitiello e l’Assessore che l’ha preceduto, Arcangelo Sicignano, che ha seguito tutte le fasi propedeutiche alla definizione del progetto di fattibilita` ”.

“Era necessario – ha aggiunto l’Assessore ai Lavori pubblici, Pasquale Vitiello – procedere all’approvazione del progetto di fattibilita` per evitare il rischio di perdere il finanziamento. Consegneremo alla citta`, e soprattutto ai residenti della zona, un’area attrezzata per l’inclusione sociale. Ringrazio tutti coloro che stanno lavorando per consentire la riqualificazione del parco. Un ringraziamento va soprattutto ai nostri tecnici comunali. Nonostante siano pochi, stanno svolgendo un lavoro egregio per consentire a questa Amministrazione di portare avanti i progetti per la citta`”.