Paestum: comune si aggiudica locazione dell'ex Tabacchificio L'obiettivo dell'amministrazione è quello di "acquistare l’immobile appena sarà possibile"

Capaccio Paestum ha a disposizione una struttura in più. Il complesso immobiliare dell’ex Tabacchificio, ubicato in località Cafasso, è ora a disposizione della città. Il comune, accogliendo l’invito del Curatore del fallimento “Vecchio Borgo Srl”, ha partecipato e, unico offerente, si è aggiudicato l'asta per la locazione dell’immobile, per l'importo di 50mila euro annui. La volontà dell'amministrazione, retta dal sindaco Franco Alfieri, è quella di "acquistare l’immobile appena sarà possibile."

"Lo abbiamo fatto non solo per l’importante valore storico-culturale dell’edificio, ma anche per poter mettere a disposizione della collettività un altro spazio, un contenitore prestigioso e imponente da utilizzare per realizzare attività di pubblico interesse all’altezza della storia e dello splendore della Città di Capaccio Paestum, a iniziare dalla prossima edizione della Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico." Il commento del sindaco Franco Alfieri.