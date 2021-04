25 aprile: l'amministrazione Lanzara ricorda la Liberazione Il sindaco di Pontecagnano: "Onoreremo i valori della speranza, della fiducia e della libertà"

Il Comune di Pontecagnano Faiano celebra l’anniversario della liberazione dell’Italia dall’oppressione nazifascista. Domenica 25 aprile, alle ore 10, il Sindaco di Pontecagnano Faiano Giuseppe Lanzara, il Presidente del Consiglio Comunale Dario Vaccaro, il Comandante del Comprensivo di Persano Colonnello Ciriaco Fausto Troisi, il suo Sottufficiale di Corpo 1º Luogotenete Salvatore Esposito, i Comandanti dei Carabinieri e della Polizia Municipale Fabio Laurentini e Franco Lancetta, si recheranno presso Piazza Cav. Domenico Gaudino, a Faiano, per deporre una corona di alloro ai piedi del “Monumento dedicato ai caduti del Corpo italiano di Liberazione e dei militari della 5° Armata Americana e dell’8° Armata Britannica”.

Interverranno, inoltre, il Presidente di Amici del Tricolore APS Antonio Galdi e la Presidente dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, sez. “Sottotenente Aristide Castelluccio” di Faiano, Anna Francese.

Per motivi sanitari, non sarà prevista la partecipazione degli esponenti della società civile, a cui il Primo Cittadino Giuseppe Lanzara anticipa le seguenti parole:

“Il 25 aprile onoreremo i valori della speranza, della fiducia e della libertà, e lo faremo puntualizzando che così come 76 anni fa le nostre donne ed i nostri uomini uscirono dal baratro dell’intolleranza, della violenza e dell’oppressione, così oggi noi possiamo venire fuori dalla paura e dall’incertezza che ci attanagliano in questo periodo. Come citava l’indimenticato Presidente della Repubblica Sandro Pertini, “la Resistenza continua” e ha senso che ce ne facciamo carico tutti, per noi stessi e per chi ci circonda”.

Durante la cerimonia, il Sindaco ricorderà il concittadino Cav. Vincenzo Marrazzo, recentemente scomparso, il quale - avendo combattuto la guerra di Resistenza - profuse molto impegno per la ricostruzione del distrutto monumento ai caduti della Liberazione.