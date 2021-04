Pontecagnano: "Città invasa dai miasmi di Sardone. Basta" Le parole del primo cittadino Giuseppe Lanzara

Un'immagine chiara che rimarca la posizione del sindaco di Pontecagnano, Giuseppe Lanzara, che torna a denunciare una forte presenza di miasmi nell'area.

"Credo vi sarete accorti che da diversi giorni nella nostra città si avverte un odore nauseabondo. Vi state chiedendo da dove proviene? Ve lo dico io: Sardone. - Ha scritto via social la fascia tricolore - La gestione dei rifiuti di oggi è indegna, immorale ed evidenzia una cosa su tutte, esistono due lati da analizzare di questa vicenda. Due facce di una stessa medaglia costrette a coesistere. C'è da un lato la politica degli slogan, fatta da incompetenti, da chi negli ultimi decenni ha deciso di non affrontare il tema e risolvere il problema. Da chi si è caratterizzato per la cattiva gestione, o ancora peggio, per essersi affidato alla criminalità. Chi si è arricchito con i rifiuti. Ah, dall'altra parte ci sono i cittadini di Pontecagnano Faiano. Quelli che da anni subiscono tutto questo. Io faccio parte di questi." Il riferimento è al nuovo ecodistretto che dovrebbe essere realizzato sul territorio. Un progetto che sta facendo molto discutere. Tra i pareri contrari quelli dei rappresentanti di Amici di Beppe Grillo, Possibile e Sinistra Italiana che, questa mattina, hanno inviato una lettera aperta all'amministratore chiedendo: "Una possibile alternativa che escluda dal progetto di Ecodistretto il territorio di Pontecagnano Faiano".