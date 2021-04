Scafati: nuove assunzioni al comune Avviate le procedure

Sono state avviate questa mattina le procedure per le assunzioni di tre nuove figure professionali, che andranno ad implementare l’organico del personale comunale di Scafati. Tali assunzioni erano state inserite nel piano del fabbisogno relativo all’anno 2020. Le figure in questione sono: un istruttore direttivo amministrativo (avvocato) individuato tramite la procedura dello scorrimento di graduatoria di altro comune

- un istruttore direttivo tecnico individuato tramite procedura di mobilita` obbligatoria (ex art.30/bis D.Lgs 165/2001), proveniente da altro comune. - un istruttore direttivo tecnico (settore Pip) individuato tramite procedura ex art.110 comma 1 - D.Lgs 267/2000.

“Grazie all’approvazione del bilancio – dichiara il Sindaco Cristoforo Salvati - possiamo final- mente dare concretezza alle procedure che erano gia` in atto per il reperimento di nuove figure professionali, che possano incrementare la forza lavoro del nostro Ente. Ovviamente, si tratta solo di un primo step del piano delle assunzioni che abbiamo gia` pianificato per i prossimi tre anni. Di certo, se non avessimo approvato il bilancio di previsione, non avremmo potuto avviare le procedure. Avremmo, insomma, paralizzato definitivamente il lavoro degli uffici comunali dal momento che, nel frattempo, in questi ultimi tre mesi, altri dipendenti sono andati in pensione, e altri sono prossimi. Un quadro della situazione ben chiaro anche a quei consiglieri di opposizione che, in Consiglio comunale, hanno espresso voto contrario rispetto all’approvazione del bilancio, dimostrando che la loro solidarieta`, piu` volte espressa nei confronti dei nostri dipendenti, sia nei fatti solo di facciata. Ognuno si assuma le responsabilita` delle proprie azioni. Noi andia- mo avanti, per la nostra strada, nell’interesse dell’Ente e della citta`”.

“E’ nostra intenzione – aggiunge l’Assessore al Personale, Nunzia Di Lallo – attuare quel processo di ricambio del personale comunale che avevamo garantito fin dal nostro insediamento. Attendavamo solo l’approvazione del bilancio di previsione per procedere. Iniziamo ad assumere queste tre figure professionali che erano gia` previste nel piano del fabbisogno dello scorso anno. Nel frattempo abbiamo gia` inizia- to a lavorare con gli uffici competenti per predisporre nel piu` breve tempo possibile i bandi per le assunzio - ni. Saranno in tutto 46, spalmate nel prossimo triennio. Solo quest’anno assumeremo 32 nuovi dipendenti, tra tempo determinato ed indeterminato. Procederemo con la massima priorita`, consapevoli del fatto che l’attuale carenza del personale ci impedisce di lavorare come vorremmo e di dare risposte ai cittadini, come meritano”.