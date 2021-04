Videosorveglianza a Scafati: installate altre 6 telecamere I nuovi dispositivi tra corso Nazionale e piazza Bagni

Potenziata ulteriormente la rete di videosorveglianza presente sul territorio. Sono 12 gli ulteriori dispositivi installati dalla ditta incaricata tra corso Nazionale e piazza Bagni (di cui 6 telecamere speed dome ed altrettanti lettori di targa brandeggianti e regolabili), che vanno ad aggiungersi alle 56 telecamere già attive in punti strategici del territorio. Si tratta del secondo step del progetto di ampliamento e ammodernamento della rete di videosorveglianza comunale cofinanziato dalla Camera di commercio di Salerno ed avviato dal Comune di Scafati nel 2019.

“La rete di videosorveglianza comunale – ha dichiarato il Sindaco Cristoforo Salvati – è uno strumento di importanza fondamentale per garantire la sicurezza urbana. Con la disponibilità di questi ulteriori 12 dispositivi, che sono stati installati in due zone nevralgiche di Scafati, puntiamo a potenziare la rete di protezione a tutela della città, garantendo allo stesso tempo alle forze dell’ordine ulteriori mezzi per assicurare un controllo capillare ed efficiente del territorio, con l’obiettivo di aumentare il grado di percezione di sicurezza da parte dei cittadini.”