Covid, anche a Capaccio ed Agropoli open day per i vaccini "È un’opportunità da cogliere perché solo con il vaccino possiamo sconfiggere questa pandemia"

La provincia di Salerno spinge sui vaccini. Questo fine settimana un open day per le vaccinazioni anche a Capaccio ed Agropoli.

Il centro vaccinale di Capaccio Paestum, allestito nella palestra comunale Olimpia, resterà aperto dalle 9 alle 18 di sabato e domenica. Potrà ricevere il vaccino la popolazione di fascia di età compresa tra i 60 e i 79 anni che ha dato adesione e che vorrebbe anticipare la vaccinazione. Sabato 1 maggio potranno vaccinarsi anche gli over 80 non iscritti in piattaforma. "È un’opportunità da cogliere perché solo con il vaccino possiamo sconfiggere questa pandemia. Anche io, appena sarà il mio turno, mi vaccinerò." ha sottolineato il sindaco Franco Alfieri.

Nel fine settimana, vaccinazioni senza prenotazioni anche ad Agropoli. "Le vaccinazioni dei prenotati per le fasce di età che vanno dai 60 anni in su sono in via di completamento ma una larga fetta di anziani non risulta ancora vaccinato, non avendo effettuato la necessaria prenotazione. Forse per difficoltà a prenotarsi o perché impossibilitato a farlo. - sottolinea il sindaco Adamo Coppola - Per questo motivo, in collaborazione con il Distretto Sanitario 70 e l'Asl abbiamo organizzato due giornate straordinarie di vaccinazioni riservate ai non prenotati. In particolare: sabato 1 maggio si terrà un open day per il recupero degli over 80, domenica 2 maggio la mattinata sarà riservata alle vaccinazioni degli utenti appartenenti alla fascia di età 60-79. In entrambi i giorni il Centro vaccinale resterà aperto dalle ore 9 alle ore 13 e sarà possibile effettuare l'iscrizione sulla piattaforma direttamente in loco. Gli utenti dovranno presentarsi muniti di tessera sanitaria."