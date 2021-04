Stazione Capaccio - Roccadaspide: Sì al nuovo sovrappasso C'è il finanziamento. Le parole del sindaco Franco Alfieri e del consigliere regionale Cammarano

Questa mattina, presso la sede del consorzio di Bonifica Paestum, il sindaco Franco Alfieri, con il presidente Roberto Ciuccio, ha incontrato la senatrice Felicia Gaudiano e il consigliere regionale Michele Cammarano per parlare della costruzione del nuovo sovrappasso alla stazione ferroviaria del comune di Capaccio Paestum.

"Ci è stata presentata l’iniziativa del finanziamento di 780mila euro di Rete Ferroviaria Italiana per la realizzazione di un sovrappasso ferroviario. Noi abbiamo comunicato agli esponenti del M5S che il Comune di Capaccio Paestum e il Consorzio hanno in corso una progettazione per integrare la stazione di Capaccio Scalo alla Città, e il sovrappasso è una delle opere previste. - Ha dichiarato la fascia tricolore - Abbiamo perciò salutato con grande soddisfazione il finanziamento, con la richiesta che questo lavoro non solo non interferisca con il nostro più grande progetto che è già in fase avanzata ma, anzi, ne sia l’anticipazione. Tale intervento, infatti, potrà dare dignità, accessibilità e funzionalità, soprattutto dal punto di vista pedonale, per l’accesso alla stazione di Capaccio Scalo."

“Dopo gli interventi di restyling della stazione di Capaccio-Roccadaspide, ancora in fase di completamento, e alla luce di contatti e colloqui con i responsabili nazionali di RFI, siamo riusciti a ottenere da quest'ultima il parere favorevole alla costruzione di un nuovo sovrappasso per la stessa stazione”. Ha dichiarato il Presidente della commissione speciale aree interne in Consiglio regionale Michele Cammarano.

“Il progetto ricade sia nel perimetro di proprietà del Consorzio di bonifica sia nell'area demaniale del Comune di Capaccio Paestum. L'incontro è stato molto positivo e siamo in attesa di un atto deliberativo da parte di entrambi gli enti. Ringrazio personalmente il Sindaco di Capaccio e il Presidente del Consorzio per la collaborazione alla realizzazione di progetto che va a rafforzare e a migliorare l’opera di sviluppo delle nostre aree interne che stiamo portando avanti. Un progetto che parte dall'apertura dell'aeroporto di Salerno-Costa D'amalfi e si rafforza con l'Alta Velocità. Continueremo – conclude Cammarano - a impegnarci per una svolta infrastrutturale che ridisegni l'assetto dei nostri territori”.