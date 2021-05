Paestum: operazione Avalanche, un monumento per ricordarla L'opera verrà realizzata in località Licinella:"Un monumento al valore della libertà e sacrificio"

Un monumento per ricordare lo sbarco dei soldati della 36° Divisione di Fanteria “Texas” avvenuto sulle spiagge di Capaccio Paestum il il 9 settembre 1943. “Avalanche 43 – La storia viene dal mare” questo il nome del progetto ideato e promosso dall’artista Franco Palmentieri, e sposato dall’amministrazione comunale di Capaccio Paestum. L'opera verrà realizzata in località Licinella.

Il sindaco Franco Alfieri ha spiegato: "L’Operazione Avalanche è stata una delle più grandi operazioni anfibie delle forze alleate durante la seconda guerra mondiale, per numeri e importanza storica non inferiore al D-Day in Normandia. Nonostante tutto, rimane un evento storico ancora poco conosciuto. Perciò abbiamo sposato il progetto “Avalanche 43 – La storia viene dal mare” dell’artista Franco Palmentieri: realizzare un’opera monumentale in località Licinella, nel punto del litorale in cui lo sbarco americano trovò il suo primo approdo il 9 settembre 1943."

"Vogliamo fornire una memoria storica dell’importantissimo sbarco, evidenziare la centralità del litorale di Capaccio Paestum in quell’operazione e rendere omaggio al ruolo chiave svolto dalla 36° divisione di fanteria del Texas nella lotta contro il fascismo e il nazismo. Il progetto, infatti, ha già ottenuto il pieno riconoscimento morale e istituzionale delle autorità civili e militari dello Stato del Texas, in particolare con la città di Austin, che ospita il Museo militare del Texas a Camp Mabry. L’opera sarà un monumento al valore della libertà, al sacrificio per la sua conquista e un promemoria per le giovani generazioni, perché non si ripetano più le aberrazioni delle dittature fascista e nazista." Le parole della fascia tricolore.