Scafati, sgomberato alloggio abusivo al centro commerciale Blitz dei caschi bianchi nel seminterrato del "Plaza"

Durante un sopralluogo effettuato nei giorni scorsi nel seminterrato del centro commerciale “Plaza”, in via Enrico Berlinguer, gli agenti della polizia locale, coordinati dal comandante Salvatore Dionisio, hanno scoperto che un cittadino straniero aveva occupato stabilmente uno dei garage, dove viveva da circa un anno.

L'uomo, che aveva con sé un documento oggetto di denuncia di smarrimento, aveva allestito una vera e propria abitazione abusiva, con tanto di angolo cottura e letto, rifornendosi di energia elettrica tramite un allaccio abusivo collegato al contatore del centro. Lo straniero è stato denunciato in stato di libertà.

"Gli agenti del comandante Dionisio –- ha spiegato il sindaco Cristoforo Salvati - hanno scoperto l’occupazione abusiva del garage del Plaza accedendo alla cabina elettrica, che si trova nei locali seminterrati del centro commerciale. Sembra che la persona in questione vivesse stabilmente in quel garage da oltre un anno. Una situazione davvero paradossale. Il cittadino straniero, dopo aver forzato il cancello posto a protezione del garage, lo aveva occupato stabilmente, realizzando all’interno un vero e proprio monolocale abusivo. Al di là dei risvolti penali della vicenda, giustamente rilevati dai nostri vigili urbani, quanto è accaduto non può lasciarci indifferenti. Abbiamo segnalato il caso del cittadino denunciato ai Servizi sociali, che in qualche modo si attiveranno per garantirgli il necessario sostegno", le parole del primo cittadino.