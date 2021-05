Apre il punto vaccini a San Marzano:"Vaccinare tutti e subito" Il commento del sindaco Carmela Zuottolo

Al via ufficialmente, da ieri alle 15,30, al centro vaccinale di San Marzano sul Sarno. Il sindaco Carmela Zuottolo ha partecipato al taglio del nastro del punto allestito presso la sede dei locali della Protezione civile, in via Berlinguer. Da ieri al via anche alle prime somministrazioni. "Puntiamo a diffondere una vasta campagna vaccinale, con degli open day per vaccinare quante più persone possibili. Un grazie all’Assessore alle Politiche Sanitarie,Francesca Barretta, ai medici di base di San Marzano sul Sarno,tutti presenti, al Personale sanitario,ai Volontari della Protezione civile Vivas ODV e ai volontari amministrativi che collaboreranno. “Vaccinare tutti e subito” sarà il nostro motto. Buona salute a tutti noi" Il commento della Fascia Tricolore. Dall'ultimo aggiornamento sono 118 i cittadini attualmente positivi al Coronavirus nel territorio dell'Agro nocerino.