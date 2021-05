A Campagna record di vaccinati in un giorno: 617 Salgono cosi a 4701 i Campagnesi che hanno ricevuto almeno la prima dose

Prosegue la campagna di vaccinazione in provincia di Salerno. Nella giornata di ieri, a Campagna, vi e stato un vero e proprio record di vaccini in un Hub dell’ ASL. Ben 617 cittadini, infatti, hanno ricevuto il vaccino. Salgono cosi a 4701 i Campagnesi che hanno ricevuto almeno la prima dose.

"Un risultato, quello di ieri, estremamente positivo, per il quale occorre ringraziare la dott.ssa Annamaria Nobile e la sua equipe, la Croce Rossa Italiana, il Nucleo Comunale di Protezione Civile di Campagna." Ha commentato soddisfatto il sindaco Roberto Monaco.