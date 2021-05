Pontecagnano al setaccio: quasi 500 controlli in una settimana Report sicurezza: 16 denunce e 28 contravvenzioni, di cui 5 per inosservanza della norme antiCovid

Continuano i controlli sul territorio di Pontecagnano. Nel corso dell'ultima settimana, i carabinieri, con 66 unità impiegate, hanno effettuato 483 controlli, 192 verifiche su veicoli, 5 perquisizioni personali, 1 perquisizione domiciliare. Sequestrati 2,5 kg di hashish, 1,6 kg marijuana ed emesso 16 denunce in stato di libertà, 7 segnalazioni per uso di stupefacenti e 28 contravvenzioni, di cui 5 per inosservanza delle norme anti-Covid.

La Polizia Locale, retta dal Comandante Francesco Lancetta, ha massimizzato la propria presenza sulla fascia costiera presidiando il tratto Ponte Asa e verbalizzando 75 autoveicoli per divieto di accesso nel senso unico posto su quel tratto di strada. Inoltre, è stato installato un autovelox all'altezza del Lido Fantastico dove per velocità e sorpassi sono state elevate 210 contravvenzioni. Le Guardie Ausiliarie Rurali, con il Presidente Antonio Fortunato, hanno notificato 6 verbali per abbandono rifiuti pattugliando prevalentemente la fascia costiera.

“In un clima difficile come quello che stiamo vivendo, confermo la mia gratitudine per chi riesce a lavorare con determinazione ed abnegazione producendo risultati importanti per la nostra città. Focalizzare l’attenzione sul centro quanto sulle periferie significa garantire un servizio capillare ed efficiente, che punta a perfezionarsi grazie al contributo di tutti: tanto delle Istituzioni quanto dei cittadini. Un plauso a chi ci tutela ogni giorno e a chi concorre a rendere Pontecagnano Faiano un luogo migliore per tutti”, ha dichiarato il Sindaco Giuseppe Lanzara.