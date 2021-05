Scafati, Acse approva il bilancio: utile di 21mila euro I conti dell'azienda del Comune: la differenziata sale al 63%

Questa mattina si e` riunita l’assemblea ordinaria dei soci di "Acse S.p.A.", l’azienda per i servizi esterni del Comune di Scafati. Approvato il bilancio di esercizio relativo all’anno 2020, chiuso con un utile netto di 21.002 euro, in crescita rispetto all’utile dell’esercizio precedente (pari a 15.993 euro). Rilevato un ulteriore incremento della percentuale di raccolta differenziata, passata dal 51,75% dell’anno 2018 al 61,80% del 2019, fino al 63,61% del 2020.

"Possiamo ritenerci soddisfatti - ha dichiarato il sindaco Cristoforo Salvati - dell’andamento generale della societa`, che rappresenta un punto di forza di questa amministrazione. Il bilancio che abbiamo approvato, con il parere favorevole del revisore contabile e del collegio sindacale di Acse, ha messo in evi- denza anche un incremento dei ricavi della vendita di materiali differenziati, passanti dai 190,831 euro del 2019 ai 243.865 dell’anno successivo, e degli altri ricavi. Siamo particolarmente contenti del dato relativo alla percentuale di raccolta differenziata, che mostra un costante e graduale incremento negli ultimi tre anni, fino al 63,61% raggiunto nel 2020. Nel corso del 2020 e` stata, inoltre, proseguita la politica di razionalizzazione dei costi di gestione. Anche per quanto riguarda i servizi cimiteriali, si e` registrano un lieve aumento dei ricavi, passati dai 236,194 euro del 2019 ai 245.692 euro incassati nel 2020", i conti snocciolati dal sindaco scafatese.

"Bisogna proseguire su tale strada, confermando la linea del contenimento dei costi e dando priorita` al servizio per la raccolta dei rifiuti, che va riorganizzato. Il management aziendale sta gia` lavorando al nuovo piano industriale che sara` presentato al Comune nel corso di questo anno. Per ottimizzare i servizi bisognera` anche intervenire sul personale, reperendo piu` risorse, e definire il nuovo piano parcheggi. Ringrazio l’amministratore delegato di Acse, Giovanna Marra, per il lavoro fin qui svolto, il revisore contabile, il collegio sindacale e tutti i dipendenti della societa` che, seppur pochi, continuano a profondere impegno ed energie per garantire i servizi alla citta`", conclude Salvati.