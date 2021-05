Capaccio, "Città libera" contro Alfieri e Paestum democratica Delli Priscoli, Di Filippo e Matrone contestano l'adesione all'associazione

"Il “politicamente corretto” a Capaccio Paestum è superato. Oggi assistiamo a cariche istituzionali che si costituiscono in una associazione che, viva Dio, è quantomeno senza fine di lucro. E ci mancherebbe pure. Se fossero stati dei cittadini “comuni” a costituire una qualsiasi forma di associazione politico culturale, nulla quaestio. Ma che l’intera giunta e il sindaco in carica lo facciano in pieno mandato istituzionale, è una cosa che non è mai avvenuta, se non a Capaccio Paestum di questi tempi". Dura presa di posizione dell'associazione "Città libera".

Nel mirino di Luigi Delli Priscoli, Lucio Di Filippo e Marianna Matrone (promotori del sodalizio) la recente costituzione di "Capaccio Paestum democratica", associazione della quale fa parte - tra gli altri - anche il sindaco Franco Alfieri.

"Se lo scopo è quello di “organizzare, fra l’altro, incontri, dibattiti, riflessioni pubbliche, studi, pubblicazioni, iniziative e progetti svolti direttamente o affidati a università, enti di ricerca, fondazioni o altri enti privati diretti alla crescita dello spirito civico e allo sviluppo della conoscenza”, come recita il comunicato stampa, è lo stesso che i costituenti e fondatori, dovrebbero fare nell’ambito delle loro cariche istituzionali. Se il sindaco e la giunta vogliono dialogare e coinvolgere i cittadini, non resta loro che organizzare incontri ed iniziative a nome del Comune di Capaccio Paestum. Senza alcun “gagliardetto” o, come ama dire qualcuno, “senza maglietta distintiva”. O, forse, siamo in pre campagna elettorale e non lo sappiamo? È, forse, una conta? Un abaco? Dobbiamo dare per scontato che si iscriveranno tutti, ma proprio tutti, i consiglieri di maggioranza? Che per il bene del proprio paese, quest’altra “canzoncella” trita e ritrita, si iscriverà anche qualcuno dell’opposizione? O saranno iscritti, per diritto di “residenza” tutti i cittadini di Capaccio Paestum? E chi non volesse iscriversi? Sarà mandato in esilio? Questa associazione prevede davvero una partecipazione democratica oppure dovrà essere un deja vu’ del consiglio comunale con la sola alzata di mano?", le polemica presa di posizione di "Città libera".