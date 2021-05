Ente idrico Campano- distetto Sele: Lanzara eletto consigliere "Il lavoro che da anni compio per la comunità sta emergendo e producendo enormi gratificazioni"

Il sindaco di Pontecagnano Faiano Giuseppe Lanzara è stato eletto consigliere dell’Ente Idrico Campano – Distretto Sele.

Il primo cittadino, candidatosi come capolista, è stato eletto contestualmente a Francesco Morra, Emilio Prota, Rosa Melillo, Vincenzo Melchiorre, Michele Ciliberti, Martino D’Onofrio. L’Ente Idrico Campano è l’organismo a cui aderiscono obbligatoriamente tutti i Comuni della Campania ed è il soggetto di governo del ciclo integrato delle acque istituito con Legge Regionale n.15 del 2 dicembre 2015.

Viva la soddisfazione dal Sindaco Giuseppe Lanzara per essere stato designato a farvi parte: “Il lavoro che da anni compio per la comunità sta emergendo e producendo enormi gratificazioni. Non vi è incarico più bello di quello che mi consente di continuare a portare un contributo al territorio. I miei ringraziamenti al presidente dell’Ente Idrico Campano Geppino Parente, ai neoeletti ed a quanti mi esprimo parole, e gesti, di fiducia”.