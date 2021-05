Nocera Superiore: 2,4milioni per la Casa delle arti e talenti Il progetto di rigenerazione dell’area contigua al municipio candidato a finanziamento

Due milioni e quattrocentomila euro per la Casa delle Arti e dei Talenti. A tanto ammonta il finanziamento per il quale è candidato il progetto di recupero e riqualificazione dell’area antistante il Comune (quella dell’ex asilo di via Matteotti).

L’intervento, inserito nel Piano Triennale Opere Pubbliche, è stato deliberato in Giunta venerdì scorso e stamane è stato caricato sulla piattaforma ministeriale per l’accesso ai fondi Europei/Ministero dell’Interno/Ministero dell’Istruzione.

«È un progetto d’inclusione sociale, culturale e civico – dichiara il sindaco Giovanni Maria Cuofano – uno spazio didattico e formativo dove i giovani possono incontrarsi, coltivare e condividere le proprie passioni. Con la candidatura a finanziamento puntiamo a rigenerare un’area contigua al municipio così come avevamo già immaginato in fase di redazione di PUC e poi approvato. Anche durante la fase pandemica continuiamo a lavorare, in silenzio, come siamo abituati a fare. Siamo impegnati sul fronte dell’archeologia per dare concretezza al processo di valorizzazione del nostro patrimonio culturale, stiamo seguendo gli interventi in corso sulle strade cittadine – conclude Cuofano – siamo pronti a consegnare una piazza nuova a Pecorari con un bando pubblico per l’affidamento del chiosco e stiamo attendendo dalla CUC gli atti di gara per procedere alla riqualificazione di via Russo».