Strade: riaperto l’accesso a Galdo nel comune di Sicignano Ultimati i lavori ella SP89 nel tratto di collegamento tra la SS19 e Galdo

La Provincia di Salerno ha ultimato i lavori di somma urgenza per il ripristino della SP 89 nel tratto di collegamento tra la SS 19 e Galdo, ricadenti nel comune di Sicignano.

“La frazione del Comune di Sicignano - dichiara il Presidente Michele Strianese - era rimasta isolata in seguito alle forti piogge del febbraio scorso che avevano provocato l'interruzione dell'unica strada di collegamento. Finalmente abbiamo ripristinato l'accesso al borgo, fino ad oggi interdetto, anche ai bus di linea e agli autocarri.

L’intervento è coordinato dal settore Viabilità e Trasporti, diretto da Domenico Ranesi, supportato dal Consigliere provinciale delegato alla Viabilità Antonio Rescigno. Ogni cantiere aperto, non solo permette il miglioramento della sicurezza di tutta la nostra rete viaria, ma promuove anche sviluppo e occupazione nei nostri territori, in un momento particolarmente delicato come questo.”