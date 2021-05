Arte e sociale: a Pontecagnano ecco le "Panchine d'autore" Un progetto che vuole recuperare la socialità e "dare voce a chi voce non ha"

Appuntamento il prossimo lunedì, 31 maggio, alle ore 19:30, alla villa comunale Sant'Antonio di Pontecagnano per la manifestazione di apertura di Sedute d’Arte – Panchine D’autore. L’iniziativa è promossa dall’Assessorato alla Gentilezza di concerto con le Associazioni Saremo Alberi, Comitato Cene in quartiere, Sveja e Salerno autismo famiglie.

Teatro dell’evento sarà la Villa Comunale di Sant'Antonio, dove gli artisti che hanno aderito al concorso d’idee - nello specifico Donato Landi, Ivano Troisi, Fabio Sabatino, Antonello Valitutto, Salvatore Petta, Mario Francese ed Antonio Faraone - procederanno alla posa della prima pennellata.

Un momento importante, che tende a rafforzare le finalità dell’attività, concepita per stimolare momenti di aggregazione, gioco e discussione su temi sociali di comprovato interesse. Ciascuna panchina, intesa non solo come complemento urbano ma anche come spazio in cui relazionarsi con gli altri o dedicarsi a se stessi, sarà infatti dedicata ad argomenti specifici, tra i quali: gentilezza, LGBT, violenza sulle donne, autismo, Patrick Zacki.

Entusiasta il commento dell’Assessore alla Gentilezza Rosa Lembo: “Dopo mesi di isolamento, ripartiamo dalle cose semplici eppure necessarie per recuperare la socialità e l’impegno in favore degli altri. Con il progetto Sedute d’Arte – Panchine d’autore puntiamo appunto a questo, ovverosia a far convergere in un’unica iniziativa la necessità, ed il piacere, di stare di nuovo insieme con la volontà di dare voce a chi voce non ha. Il tutto recuperando il valore della gentilezza, che è sentimento essenziale per avviare una ripartenza fatta di interessi valoriali condivisi, che ci rieduchino alla condivisione tanto degli spazi quanto delle idee”.

Della stessa opinione il Sindaco Giuseppe Lanzara: “Arte, cultura, aggregazione e solidarietà sono i punti nodali di un progetto molto significativo, che ci riporta a vivere e valorizzare la Villa Comunale di S. Antonio, dove compariranno panchine dedicate ad argomenti cui i cittadini esprimono grande solidarietà e vicinanza e per cui vogliamo dare un segnale forte, che resti impresso sugli arredi e nella memoria. Un ringraziamento alle associazioni che hanno aderito al progetto con grande partecipazione ed all’Amministrazione Comunale tutta, che sostiene con forza tutte le iniziative che intendano valorizzare questo territorio all’insegna delle buone pratiche e dei buoni sentimenti”.

Sedute d’Arte – Panchine D’autore si concluderà giovedì 10 giugno, quando si procederà, con inizio alle ore 19:30, alla consegna degli arredi debitamente completati dagli artisti, con conseguente premiazione presso la Villa Comunale.