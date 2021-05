Scafati punta sulla valorizzazione del Polverificio borbonico Via libera dalla giunta comunale per la costituzione di un comitato tecnico di professionisti

La Giunta comunale, su proposta del Sindaco Cristoforo Salvati e del responsabile ad interim del Settore VIII Maurizio Albano, ha approvato la delibera n.46 per la costituzione di un Comitato tecnico per la valorizzazione e la promozione del Polverificio borbonico di via Pasquale Vitiello, riconosciuto dal Ministero dei Beni culturali tra i siti di maggiore interesse storico, culturale ed artistico a livello nazionale. Il Comitato in questione sarà composto da figure professionali di comprovata esperienza nel settore di riferimento, che presteranno la loro opera a titolo gratuito.

“Gli esperti – ha spiegato il Sindaco Salvati – saranno selezionati mediante apposito avviso, che pubblicheremo a breve. Abbiamo la necessità di mettere in campo quanto prima azioni mirate per rilanciare l’immagine di un sito culturale, storico ed artistico che anche il Ministero dei beni culturali ha riconosciuto di rilevante interesse e valore. La scelta di costituire un Comitato tecnico, che non comporterà alcun impegno di spesa per il nostro Ente, scaturisce dalla necessità di salvaguardare e riqualificare il Polverificio borbonico, attualmente inutilizzato e non visitabile. Senza considerare che il sito è stato più volte oggetto di furti e danneggiamenti da pare di malintenzionati per mancanza di sorveglianza e di adeguate misure di sicurezza. Il nostro obiettivo è, pertanto, salvaguardare il Polverificio, garantendo allo stesso tempo la fruizione del sito da parte della comunità locale e la trasmissione dei valori storico-culturali di cui è

simbolo”.