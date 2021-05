Pontecagnano: tartaruga senza vita ritrovata sul litorale La denuncia dell'Anpana Salerno: "Aveva ingerito plastica"

Ancora un triste ritrovamento sulle coste del Salernitano. Il corpo senza vita di un esemplare di tartaruga è stato trovato sul litorale di Pontecagnano, in zona Magazzeno. A segnalarlo le guardie zoofile dell'Anpana sezione Salerno: "La plastica che non gettiamo nei rifiuti, finisce in mare - la denuncia - questo esemplare aveva ingerito plastica."

"Purtroppo, i problemi in cui incorrono questi meravigliosi animali marini, sono moltissimi ad esempio finire intrappolati nelle reti dei pescatori o ingerire un sacchetto di plastica" Continuano i volontari, sempre in prima linea con alcuni Enti, associazioni e Guardia Costiera per la tutela dell’ecosistema Marino.

"Stavolta siamo arrivati tardi" L'amara conclusione.