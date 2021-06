Palmieri cavaliere del lavoro, sindaco: "Un orgoglio per Capaccio Paestum" Il sindaco Alfieri si complimenta con il proprietario e fondatore della Tenuta Vannulo

Tra i 25 Cavalieri del Lavoro nominati ieri dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella c’è, per il settore Agricoltura/Allevamento bufalino, l’imprenditore di Capaccio Paestum Antonio Palmieri. Il sindaco Franco Alfieri ha scritto un messaggio per congratularsi con il fondatore e proprietario della nota Tenuta Vannulo, che oggi gestisce con l’aiuto dei figli, che "Rappresenta un grande orgoglio non solo per la nostra Città e per il nostro Cilento, ma per l’intero territorio regionale, essendo Palmieri l’unico per la regione Campania a figurare nell’elenco dei nuovi Cavalieri."

L'azienda, conosciuta in tutta la regione, rappresenta uno dei fiori all'occhiello della filiera bufalina. "Il prestigioso riconoscimento conferitogli dal presidente Mattarella è la dimostrazione che l’impegno e la dedizione con i quali ci si dedica al proprio lavoro, insieme alla qualità che ne consegue, ripagano degli sforzi fatti. A lui vanno i più sinceri e calorosi complimenti miei e della Comunità di Capaccio Paestum." Le parole della fascia tricolore.