Nocera verso l'apertura della nuova piazza Marco Polo: un altro passo in avanti "Questo nuovo spazio è destinato a diventare un nuovo cuore pulsante di relazioni e socialità"

Con la pubblicazione del bando pubblico per l’affidamento del chiosco realizzato al centro del nuovo spazio urbano che si trova su via Napoli, un altro tassello va ad aggiungersi all’opera in attesa del completamento dell’intero progetto con l’installazione dell’area giostrine per i più piccoli e dell’area parcheggio alle spalle dell’omonima scuola.

L’avviso pubblico è stato pubblicato stamane con i relativi allegati: l’istanza di partecipazione va inoltrata all’Ufficio Protocollo entro il 21 giugno prossimo.

Una nuova pavimentazione a raso, pubblica illuminazione, arredo urbano, nuova area di parcheggio, sistema di videosorveglianza, totem informativo a led, parco giochi: ecco la nuova piazza.

«Questo lavoro rientra nella programmazione degli interventi di riqualificazione urbana che hanno interessato e stanno interessando gran parte della nostra città – sottolinea il sindaco Giovanni Maria Cuofano – anche durante la pandemia nella sua fase più acuta abbiamo lavorato, seppur con le difficoltà dovute proprio al momento storico, per completare la piazza e consegnarla alla comunità. Questo nuovo spazio è destinato a diventare un nuovo cuore pulsante di relazioni e socialità per cittadini, famiglie, anziani, bambini e, con il chiosco, puntiamo a dare anche un punto ristoro per chi vorrà vivere questo nuovo agorà urbano. Nell’immaginarla abbiamo anche pensato ad uno spazio che potesse diventare luogo simbolo dei Madonnari, la rassegna internazionale di Pecorari che speriamo di poter riportare dal vivo presto».