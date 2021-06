Il nuovo lungomare di Capaccio Paestum: "Una rivoluzione per la città" Il sindaco Alfieri: "Il cantiere più importante mai aperto e che mai si potrà aprire per il comune"

"Una giornata storica per Capaccio Paestum, una rivoluzione" Queste le parole e lo spirito che hanno accopagnato il taglio del nastro del primo tratto del nuovo lungomare della città, inaugurato ieri sera. Si tratta del primo stralcio dell’intervento che porterà alla riqualificazione ambientale e alla messa in sicurezza della fascia litoranea della Città.

"Il cantiere più importante mai aperto e che mai si potrà aprire a Capaccio Paestum" Non nasconde la soddisfazione il sindaco Franco Alfieri. Il primo stralcio dell’intervento conferisce un aspetto del tutto nuovo a 1.100 metri di litorale, trasformando completamente un'intera zona. Il progetto, iniziato a gennaio con l’approvazione in Consiglio comunale del progetto definitivo per l’importo complessivo di € 5.862.268,53 porterà alla realizzazione di 3 km di lungomare.

"Inauguriamo la prima parte di un’opera rivoluzionaria per Capaccio Paestum. La Città, pur avendo una delle fasce litoranee più conosciute e gettonate della Campania, non ha avuto finora un metro di lungomare riqualificato adatto a consentire una passeggiata in sicurezza – afferma il sindaco Franco Alfieri – Il progetto che noi abbiamo approvato, e del quale inauguriamo per ora il primo tratto, conferirà alla fascia litoranea del nostro Comune un volto completamente nuovo, darà finalmente dignità e sicurezza a un’area per anni lasciata nell’abbandono e nel degrado e offrirà un nuovo impulso anche alle attività turistiche che su esso insistono, perché potranno così lavorare non solo nella stagione estiva ma per tutto l’anno. Quando abbiamo immaginato quest’opera a molti sembrava un sogno. Ma con coraggio, passione, tenacia e abnegazione abbiamo fatto in modo che diventasse realtà".