Nocera Superiore, luci a led alla pubblica illuminazione: sostituiti 60 punti Prosegue il piano di riqualificazione della rete cittadina

Ancora un nuovo step del Piano di riqualificazione energetica della pubblica illuminazione disposto dal sindaco Giovanni Maria Cuofano e coordinato dall’Ufficio Manutenzione.

Il programma ha visto, nell’ultima settimana, la sostituzione di 60 vecchi corpi illuminanti con nuovi punti luce a led ad alta efficienza energetica e bassi consumi.

I dispositivi a led sono stati installati lungo via Portaromana, nei giardinetti di via Portaromana e via Petrosino, in località Grotti, intorno ai giardinetti di via Pareti, nell’area PEEP di Croce Malloni ed in via Risorgimento.

Prosegue, dunque, il Piano Smart avviato dall’Amministrazione Cuofano per rinnovare la rete comunale di pubblica illuminazione con la tecnologia a risparmio energetico e ad sostenibilità ambientale.

La tecnologia a LED a basso consumo è stata già utilizzata ed installata lungo le strade oggetto di riqualificazione urbana, come Taverne Croce, Pareti Pucciano e via Russo, dove gli interventi hanno riguardato sia i sottoservizi che la pavimentazione.

Proseguono, in parallelo, le altre attività ordinarie di manutenzione della città.

Stamane è stata completata la pulizia delle caditoie in via Pecorari, la pulizia delle rotatorie cittadine, la cura del verde in altri punti della città.

Sempre stamane sono iniziati i lavori di sistemazione della pavimentazione ai marciapiedi della stazione ferroviaria.