Pontecagnano al setaccio: 23 denunce e 2 arresti Il report sicurezza dell'ultima settimana: controllate quasi 600 persone

Ancora controlli in provincia di Salerno. Nel corso dell'ultima settimana gli agenti di Pontecagnano Faiano, agli ordini del Comandante Fabio Laurentini, impiegando 68 unità, hanno controllato 593 persone e 317 veicoli. Nel corso delle verifiche sono state effettuate 9 perquisizioni personali, 2 perquisizioni domiciliari mentre sono state emesse 23 denunce in stato di libertà e 3 segnalazioni per uso stupefacenti. Le forze dell'ordine hanno anche effettuato 2 arresti. Mentre sono state 18 contravvenzioni elevate, di cui 1 per violazione delle normative anticovid.

Numeri eccellenti, che vanno a sommarsi a quelli registrati dalla Polizia Locale, coordinata dal Comandante Francesco Lancetta, che ha intensificato i controlli lungo la fascia costiera, dove sono stati elevati 150 verbali, la prevalenza dei quali lungo il ponte sul torrente Asa, e 131 sanzioni grazie all’utilizzo di autovelox.

Le Guardie Rurali Ausiliarie hanno infine, sotto la guida del Presidente Antonio Fortunato, multato ben 5 persone per sversamento illegale di rifiuti.

“Ottimi i numeri tramessi ai nostri Uffici: l’impegno delle Forze dell’Ordine è sempre encomiabile e ci garantisce maggiore sicurezza e tranquillità. Controllare una comunità ed un territorio estesi come i nostri non è impresa facile, considerata anche la sua vastità, ma la dedizione di tutti i corpi e di tutte le associazioni a supporto resta fondamentale per la cittadinanza tutta. Come sempre, significativo il supporto del Nucleo Elicotteristi con il Capitano Andrea Sarica, nonché dei volontari dell’ASAD Pegaso impegnati presso il Polo Vaccinale." Le parole del sindaco Giuseppe Lanzara.