Scafati, mercato settimanale, bando per l’assegnazione di 24 posteggi "Una grande opportunità per gli operatori del settore del commercio ambulante"

E’ stato pubblicato sul Burc n.59 del 21.06.2021 e all’Albo pretorio dell’Ente il bando per l’assegnazione in concessione di 24 posteggi (di cui 2 del settore alimentare) per lo svolgimento del commercio nell’ambito del mercato settimanale, area di via G.B. Casciello. La domanda, redatta su carta legale, utilizzando il modello allegato al bando, deve essere inviata al Comune di Scafati, Piazza Municipio n.1, tramite posta elettronica certificata suap.scafati@asmepec.it o raccomandata A/R, entro il 21esimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione del bando.

“Da oltre venti anni – ha dichiarato il Sindaco Cristoforo Salvati – il Comune di Scafati non pubblicava un bando per l’assegnazione in concessione delle postazioni all’interno dell’area di via Casciello per lo svolgimento del mercato settimanale del martedì. I 24 posteggi che saranno assegnati per dieci anni sono stati oggetto di rinuncia o decadenza. E’ una grande opportunità per gli operatori del settore del commercio ambulante che vogliono investire in quell’area del nostro territorio. Ribadisco il mio grazie ai nostri dipendenti comunali per il lavoro encomiabile che stanno garantendo, nonostante la carenza di personale e le innumerevoli difficoltà connesse a questa fase critica per il nostro Ente, fortemente condizionato dalle limitazioni del piano di riequilibrio pluriennale a cui è sottoposto”.