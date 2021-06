Paestum: "Giù Palazzo Zerenga, stop al degrado" Sindaco Alfieri: "Come sempre, agiamo con passione e coraggio per il bene della nostra comunità"

È stato demolito questa mattina, alla presenza del sindaco di Capaccio Paestum Franco Alfieri, Palazzo Zerenga. L’edificio, in totale degrado e in pessime condizioni igienico-sanitarie, era collocato nel cuore della città, nell’intersezione di via Italia e via Salvo D’Acquisto. Una struttura ormai fatiscente che rappresentava anche un pericolo per la comunità, più volte, infatti, si sono registrati distacchi dal fabbricato.

Soddisfatto il primo cittadino che, da tempo, porta avanti un iter per la rivalutazione del decoro urbano: "Dopo l'ex cinema Myriam, abbiamo demolito oggi l'altro edificio che, con il suo degrado, deturpava il cuore di Capaccio Paestum. Come sempre, agiamo con passione e coraggio per il bene della nostra Comunità."