San Valentino Torio, degrado in via Vico: rimossi rifiuti di ogni genere Strianese: "Abbiamo lavorato per eliminare un altro scempio ambientale"

Gomme, bottiglie, carta e plastica di ogni tipo. Sono solo alcuni dei rifiuti che, oggi, l'amministrazione comunale di San Valentino Torio ha provveduto a far rimuovere nella curca di via G.B. Vico. "Abbiamo lavorato per eliminare un altro scempio ambientale." Ha commentato soddisfatto il primo cittadino Michele Strianese. Nella strada che costeggia il parcheggio del campo sportivo, spiega il sindaco "Criminali dell' ambiente avevano creato una vera e propria discarica."

"In quella curva proseguiremo con il marciapiede che abbiamo realizzato, per arrivare fino a via Cesina Pugliano - aggiunge la fascia tricolore annunciando - lunedì proseguiremo con la messa in sicurezza, augurandoci che non ci siano altri abbandoni di rifiuti."

"Mi auguro che i cittadini ci aiutino a denunciare comportamenti scorretti dal punto di vista ambientale che vengono perpretati a danno della città." Conclude il primo cittadino.