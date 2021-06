Tragedia sfiorata a Scafati, camion si incastra nel sottopasso "Un problema che si ripete da anni. Aspettiamo che ci scappi il morto?"

Incidente questa mattina a Scafati. Un camion si è incastratato sotto il ponte autostradale in via sant'Antonio Abate. Non è la prima volta che un mezo pesante vieta il dievieto di transito, Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili urbani e i vigili del fuoco per la rimozione del carico. Fortunatamente, il conducente del camion non ha riportato ferite ma è stato multato. inevitabili disagi alla circolazione. In merito alla faccenda è intervenuto anche Francesco Carotenuto del gruppo Scafati Arancione.

Condividendo uno scatto dell'accaduto ha scritto via social: "E comunque non è il primo e non sarà l'ultimo ad incastrarsi a via sant'Antonio Abate. Al netto dell'infrazione commessa dall'autista, è un problema che si ripete da anni e anni. Ciononostante siamo costretti a tirare la gente da qui sotto spesso e volentieri proprio perché non si affronta sto maledetto problema.

Ma di che vogliamo parlare?"

Dura reazione anche da parte del comitato "Cappella e Oltre": "Anche oggi, come spesso succede, si è evitata la tragedia. Sono anni che ormai chiediamo, a chi di competenza, una soluzione definitiva ma fino ad oggi, nulla di fatto... Aspettiamo che ci scappi il morto?"