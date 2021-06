Controlli a Pontecagnano: 31 denunce e un arresto nell'ultima settimana Il report sicurezza

Ancora controlli nel Salernitano. Negli ultimi sette giorni, a Pontecagnano Faiano, i carabinieri, con l'impiego di 87 unità, hanno controllato 612 persone, 453 veicoli, 11 perquisizioni personali e una perquisizione domiciliare. Nel corso delle verifiche è stato anche effettuato un arresto e sono state segnalate tre persone per uso di stupefacenti. Emesse, anche, 31 denunce in stato di libertà ed elevate 11 contravvenzioni.

La polizia locale, invece, che ha intensificato la propria presenza lungo la fascia costiera e in prossimità del Ponte ASA, ha elevato 60 verbali. Le sanzioni per infrazione dei limiti di velocità registrati grazie all’utilizzo di autovelox sono 29.

Le Guardie Rurali Ausiliarie, poi, hanno multato 2 persone per sversamento illegale di rifiuti con sanzioni da 500 euro. Da menzionare anche il Nucleo Elicotteristi che mette in campo le proprie risorse e i propri mezzi a supporto di queste attività.

Carabinieri, Polizia Municipale e ASAD PEGASO, grazie alla loro presenza presso il Polo vaccinale di Pontecagnano Faiano, garantiscono il regolare svolgimento delle operazioni nel pieno rispetto delle regole.

"Il mio ringraziamento sentito va a tutti questi uomini e donne che quotidianamente, con impegno e dedizione, lavorano per garantire la sicurezza in Città." Le parole del sindaco Giuseppe Lanzara.