Scafati, pubblicata la manifestazione di interesse per la rassegna estiva "Siamo reduci da un periodo difficile, abbiamo bisogno di ritornare gradualmente alla normalità"

E’ stato pubblicato all’Albo pretorio l’avviso pubblico di manifestazione di interesse/indagine conoscitiva per la raccolta di proposte progettuali di eventi culturali, artistici, teatrali, musicali, cinematografici, di spettacolo e di intrattenimento da inserire nella rassegna estiva, che sarà realizzata nei mesi di luglio, agosto e settembre. Possono partecipare le associazioni culturali, le associazioni di promozione sociale e di volontariato, i gruppi, le imprese sociali che operano nel settore culturale e ricreativo del tempo libero e i singoli soggetti.

“E’ intenzione di questa Amministrazione - ha commentato il Sindaco Cristoforo Salvati – programmare un calendario di eventi da realizzare durante i mesi estivi per offrire ai cittadini che restano in città occasioni di intrattenimento, di svago e di confronto, attraverso un ventaglio di proposte diversificate che vadano incontro alle esigenze e alle preferenze di un pubblico eterogeneo per età, gusti e sensibilità culturale. Siamo reduci da un periodo difficile, a causa della emergenza epidemiologica, abbiamo bisogno di ritornare gradualmente alla normalità, anche attraverso la riqualificazione e la rivitalizzazione degli spazi e delle strutture cittadine, per consentirne la fruizione da parte della collettività”.

Le proposte progettuali, corredate di tutta la documentazione richiesta, dovranno pervenire entro martedì 6 luglio tramite posta elettronica certificata, all’indirizzo protocollo.scafati@asmepec.it , oppure consegnate a mano all’ufficio protocollo del Comune di Scafati.

“Le proposte – ha spiegato l’Assessore alla Cultura, Alessandro Arpaia – saranno esaminate e valutate mediante metodo comparativo dal responsabile del Servizio e del procedimento. Ad ogni proposta sarà attribuito un punteggio, in base ad un’apposita griglia di valutazione prevista dall’avviso. L’Amministrazione comunale organizzerà la rassegna degli eventi estiva partecipando in sussidiarietà con le progettualità che saranno presentate, riconoscendo anche una serie di agevolazioni per i soggetti proponenti, ove determinate. Le proposte progettuali potranno, inoltre, attrarre, eventualmente, altre forme di finanziamento, tramite sponsorizzazioni private, secondo le modalità indicate nell’avviso”.