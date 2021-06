San Valentino Torio: "Uffici chiusi e tutto fermo", scoppia la polemica Il sindaco Strianese risponde ai consiglieri del gruppo Pensiero Libero: "Siamo all'assurdo"

E' polemica sulla chiusura dell'ufficio tecnico comunale di San Valentino Torio. "Ad oggi, nonostante la nostra proposta che poteva essere immediatamente realizzata, registriamo uffici chiusi e tutto fermo! Questa posizione di "passività e di silenzio" mantenuta dall'attuale maggioranza denota una totale mancanza di rispetto verso i cittadini tutti e verso coloro i tanti che con gli uffici comunali special modo l'ufficio tecnico comunale lavora e dá lavoro a tanti nostri concittadini". Questo il messaggio, firmato dai consiglieri comunali del gruppo Pensiero Libero, che diversi cittadini di San Valentino Torio stanno ricevendo.

Il sindaco Michele Strianese ha deciso di esprimersi in merito alla faccenda "smentendo categoricamente queste assurde accuse". Tramite il suo profilo social ha voluto spiegare: "Per chi non l' avesse capito, l'ufficio tecnico comunale è chiuso proprio per dare la possibilità ai nostri responsabili dei settori tecnici di lavorare per l' analisi delle pratiche edilizie arretrate".

La fascia tricolore aggiunge, poi, che l'amministrazione comunale "nonostante i problemi avuti sul piano del personale" sta facendo il possibile per rafforzare la macchina amministrativa ed in particolare l' ufficio tecnico.

"In primis, per la gioia del gruppo Pensiero Libero, abbiamo già approvato in Giunta Comunale il nuovo progetto condono con il quale verranno selezionati dei tecnici che si occuperanno dell' attività di rilascio delle pratiche edilizie in sanatoria. Basta andare sull' albo pretorio del comune e scaricare la delibera di giunta. Nel più breve tempo possibile selezioneremo i tecnici, con procedura di evidenza pubblica." Spiega ancora Strianese, che continua:

"Nei prossimi giorni, così come già fatto per l' Ufficio Ragioneria, pubblicheremo gli avvisi per la selezione dei due responsabili delle Aree Tecniche per i quali si è avuta l' autorizzazione dalla COSFEL. Stiamo solo aspettando il parere dell' Ufficio Ragioneria e del Revisore dei Conti, così come gia' avvenuto per il profilo 110 dell' Ufficio Ragioneria. Abbiamo mandato al Responsabile del Settore Edilizia Privata di assumere ogni iniziativa individuale per rafforzare, anche temporaneamente, gli uffici (delibera di giunta scaricabile dall' albo pretorio per il prelievo dal fondo di riserva)."

Ed è nell'ultimo punto che il primo cittadino denuncia il "paradosso":

"Le pratiche edilizie arretrate riguardano soprattutto gli anni 2018, 2019, 2020, ovvero un periodo durante il quale la delega di Assessore all' Edilizia Privata era "nelle mani" di colui che ha firmato come capogruppo di Pensiero Libero il volantino di contestazione. Siamo quindi proprio all' assurdo! Quindi, chi politicamente è il maggiore responsabile di tutti questi ritardi è proprio il capogruppo di Pensiero Libero, che forse si è smemorato improvvisamente e pensa di strumentalizzare le situazioni a suo piacimento provando, scorrettamente, a irritare le persone contro l' amministrazione comunale.

Ripeto, andate a vedere chi deteneva la delega all' Edilizia Privata negli anni 2018, 2019 e 2020. Ovvero la stessa persona che sta facendo girare il messaggio nel quale accusa l' Amministrazione Comunale di lassismo, ritardi e di mancanza di rispetto per i cittadini."

"Non siamo sicuramente noi quelli che abbiamo mancato di rispetto ai cittadini. - conclude il sindaco Strianese - Noi continuiamo a lavorare per la città, nonostante i problemi, con coraggio e dedizione e soprattutto non adducendo colpe a nessuno, ma rimboccandoci le maniche e cercando di trovare soluzioni per la comunità."