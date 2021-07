Scafati: Concessione edilizia in sanatoria, dalla giunta l'atto di indirizzo L'esecutivo del sindaco Salvati ha dato mandato al responsabile del settore V

Su proposta del Sindaco Cristoforo Salvati, la Giunta comunale, con delibera n. 62 del 30 giugno, ha formulato specifico indirizzo al Responsabile del Settore V “Pianificazione e sviluppo del territorio”, ing. Nicola Fienga, di procedere in via prioritaria all’evasione di tutte le istanze di concessione edilizia in sanatoria presentate (ai sensi della Legge n.47/1985, della Legge n.724/1994 e delle Legge n.326/2003), che risultano già definite, e di attuare le necessarie attività gestionali finalizzate a regolamentare la possibilità per l’utenza interessata di poter chiedere l’esame prioritario delle istanze di condono edilizio presentate, nel caso sussistano le condizioni specificate nel testo della delibera.

“A fronte di un totale di 4661 istanze presentate – ha dichiarato il Sindaco Cristoforo Salvati – ad oggi sono state definite oltre duemila pratiche, con la relativa emissione del provvedimento finale di diniego o accoglimento. E’ volontà di questa Amministrazione accelerare ulteriormente i tempi di lavorazione ed evasione delle istanze presentate dai cittadini, per poter garantire ai richiedenti risposte in tempi rapidi. D’altro canto, la mancata evasione delle istanze pendenti, oltre a non riscontrare una legittima esigenza del cittadino, comporta anche una significativa riduzione delle entrate, che rischia di aggravare un quadro finanziario dell’Ente già gravoso. Puntiamo ad accelerare ulteriormente i tempi per l’evasione delle pratiche, cercando di snellire tutte le procedure connesse. Ringrazio il responsabile del Settore V, l’ing. Nicola Fienga, e tutti i dipendenti dell’ufficio Urbanistica per il grande lavoro che stanno garantendo nonostante le mille difficoltà dovute alla grave carenza di personale con cui dobbiamo fare i conti ogni giorno”.