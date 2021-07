Piano Scuola Estate 2021 a Nocera: al via la fase 2 Partirà il 5 luglio

La scuola in formato vacanza. Partirà il 5 luglio prossimo la FASE 2 del Piano Scuola Estate 2021 del Primo Circolo Didattico di Nocera Superiore.

L’iniziativa prevede una serie di attività ludiche, educative e sportive che mirano a restituire socialità ai piccoli studenti e a rafforzare il legame tra scuola e territorio. Fitto è il calendario stilato per i piccoli studenti del Primo Circolo.

Tra le tante iniziative si segnalano:

A lezione dall’Agronomo, nel piccolo orto didattico allestito negli spazi esterni del plesso scolastico Fresa Pascoli, visite guidate nelle attività commerciali cittadine, in collaborazione con ConfCommercio Nocera Superiore. A scuola di tammorra, in collaborazione con il CTG Noukrìa; animazione, in collaborazione con l’associazione Pirati & Sognatori; progetto Creattività, in collaborazione con Anna Cicalese.

Attività sportive (calcio, bocce, tennistavolo e calcio balilla), in collaborazione con Raffaele Sergio Academy, Federbocce Campania, Virtus Nocera Tennistavolo e Asd Campania.

Inoltre, gli alunni si cimenteranno ancora come giornalisti in erba attraverso gli schermi del Tg Primo News “Summer Edition”, la versione estiva del notiziario ufficiale del Primo Circolo Didattico di Nocera Superiore. Racconteranno le attività del Piano Scuola Estate 2021, ma anche il modo in cui hanno affrontato gli ultimi due anni scolastici, tra difficoltà e nuove metodologie di studio indotte dalla pandemia.

Il Piano Scuola Estate 2021 si concluderà a settembre con la terza e ultima fase, dedicata all'accoglienza e all'avvio di un anno scolastico che si spera finalmente abbia il suo regolare svolgimento. A comincare il muovo piano scuola il dirigente scolastico Antonio Pizzarelli.