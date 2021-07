Rifiuti: tolleranza zero a Nocera Superiore Linea dura dell'amministrazione

Rifiuti, tolleranza zero a Nocera Superiore. Le verifiche, disposte dal comandante Paolo Prudente in linea con gli indirizzi dell’Amministrazione, si sono concentrate, solo nella giornata di ieri, su via Russo, via Cimitero e via Nazionale.

Nel corso degli accertamenti sono stati rinvenuti diversi sacchi neri, il cui utilizzo è vietato, contenenti materiali di vario genere e numerosi sacchetti con codice a barre, intestati ad utenze domestiche, conferiti fuori calendario.

“Tolleranza zero per chi sporca la città”, è questo l’indirizzo ribadito dal primo cittadino, Giovanni Maria Cuofano, per i non-allineati della raccolta differenziata.

I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni, fa sapere il comandante Prudente, al fine di assicurare decoro alla città, rispetto delle regole e di chi fa la raccolta differenziata in maniera corretta. Proseguono, in parallelo, anche i controlli sulle deiezioni canine non raccolte e sulla viabilità.