Finale Italia-Inghilterra, maxi schermo in piazza a Scafati Ingresso libero, ma il sindaco avverte: "Mascherina obbligatoria e non mancheranno i controlli"

Domenica 11 luglio sara` possibile assistere alla finale degli Europei di calcio 2021 tra Italia e Inghilterra grazie ad un maxischermo che il Comune di Scafati fara` allestire in piazza Vittorio Veneto. L’iniziativa e` stata voluta dal sindaco Cristoforo Salvati per offrire agli scafatesi "un’occasione di socialita` e di emozione condivisa. L’accesso alla piazza sara` libero, ma controllato grazie alla presenza delle forze dell’ordine, che garantiranno anche il rispetto delle norme anti-contagio", fanno sapere dal Comune.

"Sara` – ha spiegato il sindaco Salvati - un importante momento di condivisione e di socialita` per tutti gli scafatesi che vorranno scendere in piazza per godersi la finale in compagnia. Desideravamo che i cittadini potessero vivere insieme questo evento eccezionale, dopo i momenti difficili che abbiamo vissuto nei mesi scorsi a causa dell’emergenza sanitaria, che ha costretto noi sindaci a chiedere sacrifici e rigore alle nostre comunita`. Non dimentichiamo, ovviamente, che l’emergenza epidemiologica e` ancora in atto e che bi- sogna continuare a fare attenzione. Invito, pertanto, tutti al rispetto delle norme anti-contagio. Ovviamente sara` obbligatorio indossare la mascherina. Le forze dell’ordine presenti garantiranno che tutto proceda con regolarita`. E` fatto assoluto divieto di accedere alla piazza con petardi, fumogeni, fuochi d’artificio, bottiglie di vetro e tutto cio` che puo` essere lesivo dell’incolumita` personale e altrui, come caschi, oggetti o materiali atti ad offendere".