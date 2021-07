Scafati, beneficiari centri estivi 2021: eliminato il requisito del valore ISEE Rettifica dei requisiti previsti per la partecipazione al bando

Rettifica dei requisiti previsti per la partecipazione al bando per l’individuazione dei beneficiari dei centri estivi 2021 a Scafati. I richiedenti non dovranno più indicare nella domanda il valore ISEE posseduto dal nucleo familiare e non dovranno allegare alcuna documentazione relativa al reddito. Potranno, pertanto, partecipare al bando tutti i genitori, affidatari o tutori delle/dei bambine/bambini, delle/dei ragazze/i di età 3 ai 14 anni, che siano residenti nel Comune di Scafati, a prescindere dal valore ISEE del nucleo familiare. Ogni famiglia avrà diritto ad un contributo una Tantum che verrà versato dall’Amministrazione direttamente alla struttura prescelta, secondo il seguente schema: famiglie con 1 minore - 150 €, famiglie con 2 minori - 250 €, famiglie con 3 minori - 350 €, famiglie con più di tre minori - 500 €.

L'importo subirà una riduzione nel caso si usufruisca del servizio solo per mezza giornata. Qualora il numero delle domande presentate risulti superiore o inferiore ai posti disponibili si procederà alla rimodulazione dell’importo spettante, in diminuzione o in aumento alla somma pro-capite stabilita, per soddisfare di tutte le richieste pervenute.

“E’ nostra intenzione – ha dichiarato il Sindaco Cristoforo Salvati – garantire il contributo al maggior numero di richiedenti. Siamo reduci da un periodo difficile, per l’emergenza sanitaria da Covid 19, che ha condizionato fortemente le nostre vite. In particolare, i nostri bambini e i nostri ragazzi hanno risentito delle restrizioni dei mesi scorsi, vivendo con estremo disagio la mancanza di libertà, di socialità e di confronto determinata dall’obbligo di restare in casa. E’ giusto che si ritorni in maniera graduale alla normalità e che anche i nostri ragazzi possano avere nuovamente l’opportunità di divertirsi e socializzare per sviluppare le loro capacità relazionali e riappropriarsi dei loro spazi, del loro diritto alla libertà”.

Le domande di partecipazione già pervenute sono considerate valide a tutti gli effetti. Il termine di scadenza per presentare le richieste resta invariato: entro e non oltre il giorno 16/07/2021, I richiedenti possono consegnare la domanda a mano, all’Ufficio Protocollo del Comune di Scafati il martedì, mercoledì e giovedì, dalle ore 9:00 alle ore 12:30, oppure inviandola, a mezzo pec, all’indirizzo protocollo.scafati@asmepec.it

“Speriamo in questo modo - ha commentato l’Assessore alle Politiche sociali, Raffaele Sicignano – di assicurare il beneficio al maggior numero di famiglie. Siamo riusciti a reperire i fondi necessari per ampliare la platea dei beneficiari, attivandoci per avviare le procedure in tempi rapidi. Ringrazio ancora una volta i dipendenti del settore II ed il loro responsabile, la dott.sssa Anna Sorrentino, per l’ottimo lavoro che stanno garantendo, a dispetto delle mille criticità che sono costretti ad affrontare per sopperire alla grave carenza di personale, piaga di tutti i settori”.