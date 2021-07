Scafati: denunciato per guida senza patente, risulta intestatario di 148 veicoli Nei guai un marocchino residente a Sarno

Beccato alla guida di un'auto senza documenti e patente, nei guai un cittadino di origine marocchina, residente a Sarno, beccato dagli agenti di Scafati, agli ordini del comandante Salvatore Dionisio. L'uomo è stato fermato in via Manzoni, nei pressi dello svincolo della Strada statale 268. Dai controlli successivi effettuati dagli agenti è emerso che al cittadino marocchino, tra l’altro gravato da precedenti di polizia, era stata già in precedenza revocata la patente di guida e che lo stesso risultava intestatario di 148 veicoli.

“Prosegue costantemente– ha dichiarato il Sindaco Cristoforo Salvati – l’attività dei nostri agenti per il controllo del territorio. Diamo atto al comandante Dionisio e ai suoi uomini di un’azione incessante e proficua, tesa a garantire il rispetto della legalità, che resta priorità assoluta di questa Amministrazione. Abbiamo chiesto al comandante Dionisio di proseguire in tale direzione, per far sì che i cittadini scafatesi avvertano la presenza dello Stato sul territorio. Ai nostri agenti va tutto il nostro sostegno e la nostra stima per l’impegno e il lavoro svolto fino ad oggi”.

Nei giorni scorsi gli agenti della Polizia locale hanno, inoltre, proceduto al controllo di un’auto con targa bulgara, con a bordo quattro soggetti di nazionalità bulgara, domiciliati a Poggiomarino. Il conducente, che ha esibito una patente di guida risultata falsa, è stato denunciato e sanzionato. L’auto è stata sequestrata.