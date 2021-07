Scafati, ok alla variante urbanistica per ampliamento di un opificio industriale “E’ solo l’avvio del procedimento. L’ultima parola spetterà, comunque, al Consiglio comunale"

La Giunta comunale ha approvato, questa mattina, la proposta di delibera, firmata dall’Assessore al Commercio e Suap Arcangelo Sicignano e dalla responsabile del Settore II “Servizi al cittadino” Anna Sorrentino, per l’ampliamento dell’opificio industriale della ditta Buono Luigi & C. Srl. con sede in via Poggiomarino.

“Siamo convinti – ha commentato il Sindaco Cristoforo Salvati - del fatto che consentire ad un’azienda della nostra città di ampliarsi significhi anche assicurare prospettive di sviluppo per l’intero territorio, con possibilità di crescita economica e risvolti occupazionali. E’ bene chiarire che l’approvazione in Giunta della proposta di delibera è solo il primo step di una complessa procedura amministrativa. Sarà ora la Provincia a doversi esprimere al riguardo e a concludere la Conferenza di servizi per la variante, dopo aver acquisito una serie di pareri da parte degli organi competenti. L’ultima parola spetterà, in ogni caso, al Consiglio comunale, che dovrà stabilire se l’ampliamento dell’opificio industriale avrà implicazioni di interesse pubblico, se insomma all’interesse della ditta corrisponderanno anche prospettive di sviluppo per la città di Scafati”.