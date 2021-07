Nocera Superiore: procedono i lavori della strada alternativa alla SS18 Sono in corso, in orario notturno, i lavori di rifacimento del piano viabile di via Portaromana

Proseguono i lavori a Nocera Superiore nell'ambito del progetto si completamento della strada alternativa alla SS 18 nell'Agro Nocerino Sarnese.

Sono in corso, in orario notturno, i lavori di rifacimento del piano viabile di via Portaromana per la quale è stata eseguita la realizzazione di una zanella stradale e il rifacimento/costruzione di tratti di marciapiedi. In queste ultime settimane é stato completato il piano viabile delle seguenti strade: via II trav. Petrosino, via Garibaldi, via Madonna delle Grazie.

Per le stesse è stato anche eseguito il rifacimento/costruzione dei marciapiedi e la realizzazione delle zanelle stradali. Sono state inoltre realizzate le zanelle stradali per via Firenze per la quale a breve si rifarà la pavimentazione stradale. Per tutte le suddette strade sarà realizzata anche la segnaletica orizzontale e verticale. Infine è stato realizzato l'impianto semaforico per l'incrocio II Trav Petrosino-via Petrosino.

I lavori, sbloccati dopo tanti anni dall' Amministrazione Provinciale del Presidente Strianese, sono realizzati in stretta sinergia con l' Amministrazione Comunale del Sindaco Giovanni Cuofano.