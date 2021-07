Controlli al Pontecagnano: 38 denunce e oltre 100 automobilisti multati Il report sicurezza: sanzionate 4 persone per abbandono rifiuti e 2 per accensione fuochi

Pontecagnano al setaccio, nel corso degli ultimi sette giorni l'arma dei Carabinieri ha impiegato 159 unità e controllato 672 persone, 495 veicoli. Sono state effettuate 11 perquisizioni personali e 4 perquisizioni domiciliari. Nel corso delle verifiche sono state 38 le persone denunciate in stato di libertà. Emessa anche una contravvenzione per inosservanza delle norme anti-Covid con richiesta di sospensione di attività commerciale.

La Polizia Locale, inoltre, con il presidio fisso in prossimità del Ponte ASA, ha elevato 24 contravvenzioni solo in quel tratto. Multati 108 automobilisti per divieto di sorpasso. Con strumentazione Autovelox invece sono 5 le infrazioni registrate.

Le Guardie Rurali Ausiliarie, sotto la direzione del Presidente Angelo Cautillo, registrato 4 sanzioni per abbandono rifiuti e 2 interventi per accensione fuochi in località Magazzeno. 6 i controlli zoofili effettuati. Inoltre, per la tutela del mare, si è dato seguito ai controlli già eseguiti sui corsi d’acqua per eventuali scarichi abusivi.

“La stagione estiva richiede uno sforzo particolare in Litoranea, dove sono stati intensificati i controlli a causa del maggior afflusso di veicoli e pedoni. L’Amministrazione resta grata a chi ha messo in campo un piano specifico per sorvegliare questa zona. Un plauso, pertanto, alle Forze dell’Ordine ed alle Associazioni che effettuano servizio lì come altrove. Non si dimentichi, infatti, il grande lavoro svolto presso il Polo Vaccinale, nel centro cittadino, anche dai volontari dell’ASAD PEGASO. Nel rispetto dei ruoli e delle competenze, continueremo a garantire il massimo dell’operatività e della concretezza, sempre a tutela dei nostri concittadini”, ha asserito il Sindaco di Pontecagnano Faiano Giuseppe Lanzara.